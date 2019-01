Lauter Hass

Ein AfD-Bundestagsabgeordneter wird in Bremen krankenhausreif geschlagen. Eine ZDF-Moderatorin schreibt auf Twitter „Nazis raus“ und erhält dafür einen Shitstorm inklusive Mord- und Vergewaltigungswünschen.

Zwei Fälle aus dem neuen Jahr, beide Ausdruck ein und desselben Phänomens. Hass gegenüber Andersdenkenden bricht sich Bahn. Eine demokratische Streitkultur sucht man vergebens.

Noch nie hat es derart viel Aggressivität in sozialen Netzwerken gegeben wie heute – auch ein entsprechendes Gesetz konnte wenig dagegen ausrichten. Die Beschränkung auf eine bestimmte Zahl von Zeichen lässt keinen Platz für Überlegungen, gar Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Stattdessen Zuspitzungen, eindimensionale Glaubenssätze. Der Einzelne suhlt sich in seiner eigenen Filterblase der permanenten Selbstbestätigung. Mit verheerenden Folgen wie der Stilisierung von Persönlichkeiten zu Hassfiguren, Anfeindungen, ja gar strafrechtlich relevanten Bedrohungen.

Früher hieß es meist: Wer Hassbotschaften schreibt, tut dies in der Anonymität des Internets und nicht in der Realität – doch am Montagabend war es wieder so weit. Täter in Bremen ließen den hasserfüllten Worten im Netz konkrete Taten folgen. Noch sind es Einzelfälle. Doch verbale Aggressionen scheinen immer häufiger ins echte Leben überzuschwappen. Wer mit seiner Position polarisiert – ob nun Flüchtlingshelfer oder AfD-Politiker –, wird zur potenziellen Zielscheibe realer Gewalttaten.

Zu den verkürzten Debatten in den sozialen Netzwerken kommt das hohe Tempo im Internet als Brandbeschleuniger hinzu. Die nächste Nachricht ist immer nur einen Klick entfernt. Nur wer noch schneller, noch lauter ist, fällt auf. Ereignisse werden überspitzt, auf die schlimmstmögliche Art gedeutet. Es droht eine kollektive Hysterie. Schon jetzt fühlen sich viele Menschen in Deutschland nicht mehr sicher – obwohl die Kriminalitätsrate rekordverdächtig niedrig ist. In anderen westlichen Ländern sieht es ähnlich aus.

Eine Gesellschaft, die Probleme der Gegenwart angehen will, braucht keine eiligen Kurznachrichten, sondern Platz und Zeit für wichtige Themen – wie Zuwanderung oder den Umgang mit Hasskriminalität. Natürlich prallen dabei gegensätzliche Positionen aufeinander. Und das ist gut so. Mit Friede, Freude, Eierkuchen lässt sich eine Gesellschaft nicht weiterentwickeln. Aber es bedarf einer Rückbesinnung auf eine konstruktive Streitkultur, keiner weiteren Spaltung. Demokratie verlange das „fortwährende Austarieren konkurrierender Interessen“, hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kürzlich auf einer Historikertagung gesagt.

Man ist geneigt zu ergänzen: Ohne sachlichen Streit und das Abwägen aller Seiten sind auch keine Kompromisse denkbar.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019