Lebenswichtig

Als das Coronavirus die Welt lahmlegte und China seine Lieferungen stoppte, fehlten in Europa fast 300 lebenswichtige Medikamente. Hinzu kamen ein Mangel an Atemschutzmasken, Beatmungsgeräten und Schutzausrüstungen für Ärzte und Pflegepersonal. Da erscheint es kaum übertrieben, wenn der Gesundheitsausschuss der EU die öffentliche Gesundheit martialisch als „geostrategische Waffe“ beschreibt. Fast 20 Jahre haben alle Beteiligten diese wachsende Abhängigkeit von Produktionsstätten in China und Indien hingenommen.

Jetzt gibt es endlich Einsicht in die Notwendigkeit von Korrekturen. Zumindest bei den Politikern. Aber auch bei Krankenkassen, Patienten, Versicherten? Die Abwanderung der Pharma-Hersteller in Länder mit niedrigen Herstellungskosten und hohen Auflagen ist ja kein Zufall, sondern ein Ergebnis des Preisdrucks. Nicht die Versorgungssicherheit der Bevölkerung galt als wichtigstes Kriterium bei der Auftragsvergabe von Kassen und Versicherungen, sondern die möglichst niedrigen Kosten des Gesundheitssektors.

Die Herstellung von Fertigarzneimitteln und Wirkstoffen ist aufwendig und in Europa teuer. Und so werden alle Beteiligten – auch die Bürger – mit steigenden Preisen für wichtige Präparate rechnen müssen. Und das sollte es uns wert sein. Denn es geht bei dieser Frage nicht um Nasenspray oder Kopfschmerz-Tabletten, sondern um unverzichtbare Arzneimittel zur Behandlung von Krebserkrankungen, von Depressionen oder von Problemen des Nervensystems. Da sind Wirkstoffe auf die Betroffenen abgestimmt und können nur selten und mit großem Aufwand ausgetauscht werden.

Die EU steht vor einer Herausforderung, die nicht nur eine Branche, sondern auch die Gesundheitssysteme weitgehend verändern dürfte. Denn die Bilder dieser Pandemie stecken so sehr in den Köpfen, dass sogar Brüche jener Prinzipien, die den Binnenmarkt ausmachen, nicht mehr undenkbar erscheinen. Dass die Gesundheitspolitiker des EU-Parlamentes derart offen nicht mehr nur für Zusammenarbeit und gemeinsame Beschaffung votieren, sondern „mehrere nicht gewinnorientierte pharmazeutische Einrichtungen“ fordern, die im Notfall die Versorgung aufrechterhalten können, wiegt schwer.

So angebracht und notwendig der Vorschlag auch sein mag – es ist ein Warnschuss in Richtung Pharma-Hersteller. Zugleich muss sich die Gemeinschaft fragen, wie es so weit kommen konnte, dass die Warnungen vor Defiziten in einem der wichtigsten Lebensbereiche so lange überhört wurden. Es ist leicht, den Unternehmen alle Schuld zuzuschieben. Aber die haben vor allem auf den wachsenden politischen Druck reagiert, mit dem versucht wurde, die zeitweise rapide steigenden Kosten für Medikamente zu drücken.

Erst jetzt geht vielen auf, die an diesem Gesundheitswesen beteiligt sind, dass man die Kliniken, die ärztliche Versorgung sowie die Pflege eben nicht über Jahre hinweg auspressen und nach dem Prinzip des Kostenabbaus regieren kann, ohne irgendwann dafür bestraft zu werden. Wir brauchen sichere Strukturen, verfügbare Arzneimittel und gut qualifiziertes Pflegepersonal, dessen Arbeit angemessen honoriert wird.

