Anzeige

Scheich-Clubs wie Paris Saint-Germain oder Manchester City sind für die Uefa schlichtweg zu wichtig. Sie braucht diese Vereine, um die Champions League zu vermarkten. Da nimmt der Europäische Verband auch gerne die Wettbewerbsverzerrung in Kauf. Schon jetzt kann sich jeder sicher sein, dass PSG auch in der nächsten Saison in der Champions League spielt. Kurzum: Das Financial Fair Play ist eine leere Drohung, ja sogar eine Farce. Und deswegen gehört es abgeschafft.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018