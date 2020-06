Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken scheint irgendwie mit der deutschen Polizei auf Kriegsfuß zu stehen. Anfang Januar zog sie den Unmut auf sich, als sie die Einsatztaktik der Leipziger Polizei bei den Silvesterkrawallen hinterfragte. Das kam vor allem als unsachliche Kritik rüber. Jetzt lehnt sie sich erneut weit aus dem Fenster, indem sie den Sicherheitskräften latenten Rassismus unterstellt und eine Beschwerdestelle fordert. Deutschland ist nicht Amerika, wo Rassismus in der Polizei alltäglich und immer wieder tödlich ist. Es gibt gewiss auch hierzulande einzelne rechte Tendenzen und unverhältnismäßiges Agieren von Beamten. Und sicherlich gibt es Angehörige der Polizei, die nicht dort hingehören. Bei rund 320 000 Beamten in Deutschland ist das kein Wunder.

Esken spielt mit einem Generalverdacht, der die weitgehend gute Arbeit der Männer und Frauen in Uniform, darunter eine steigende Zahl mit Migrationshintergrund, diskreditiert. Sie rüttelt am Grundvertrauen in die Polizei. Konkret wird die SPD-Chefin jedenfalls nicht, woher sie ihre Erkenntnisse nimmt. Das müsste sie aber liefern.

Ein Rassismus-Beauftragter gehört nicht zum Vordringlichsten, was die Polizei benötigt. Sondern sie braucht mehr Zuspruch und Unterstützung angesichts der Tatsache, dass der Job härter wird und immer weniger ihn machen wollen. Zugleich ist es Aufgabe der Polizei, extremistische Tendenzen im Blick zu haben und dagegen vorzugehen. Das geschieht auch, vielleicht nicht immer so konsequent, wie es sein müsste. Polizei ist übrigens Ländersache. Der Vorstoß der SPD-Chefin dürfte auch deshalb ins Leere laufen.

