Lehrstück für Umweltschutz

Die Freude bei der Imker AG des Johanna-Geissmar-Gymnasiums dürfte riesengroß sein, wenn die Schüler – rechtzeitig zum heutigen Abschlussfest – von der Wandertour, auf der sie gestern noch unterwegs waren, zurück kommen. Denn die großzügige Honigspende des Landesverbands Badischer Imker, die den Verkauf des Bienenprodukts in letzter Sekunde doch noch möglich macht, ist nicht selbstverständlich und führt den Jugendlichen vor Augen, was eine solidarische Gemeinschaft leisten kann. Dass sich die Schönauer Schüler und ihre Lehrer (wie eine Reihe andere Schulen erfreulicherweise auch) mit der Bienenzucht beschäftigen, ist ebenfalls besonders zu loben.

Mit der Pflege der Bienen übernehmen die jungen Leute eine Verantwortung für die Bestäubung und damit den gesamten Anbau von Obst und Gemüse. Dass die unverzichtbaren Insekten immer stärker bedroht sind – durch Monokulturen in der Landwirtschaft, Gifte wie Glyphosat und PFC, das jetzt im Honig auftaucht, ist ein menschengemachtes Problem, das es zu lösen gilt. Die Schüler erleben, wenn man so will, ein Lehrstück in Sachen Umweltverschmutzung gerade am eigenen Leib mit. Es wird nämlich ihre existenzielle Zukunftsaufgabe sein, die Zerstörung unser Lebensgrundlagen durch frühere Generationen zu stoppen und die Schäden, wo es möglich ist, zu reparieren.