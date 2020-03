Leider notwendig

Nein, es braucht den Internationalen Frauentag am 8. März nicht. Er ist verlogen und wie der Muttertag oder der Valentinstag nur ein Feigenblatttag. Von höchster Stelle wird am 8. März Jahr für Jahr betont, wie wichtig die Arbeit von Frauen und wie hoch die Bedeutung von Gleichberechtigung und Gleichstellung sind. Und dass die Frauen als Säulen der Gesellschaft gar nicht genug wertgeschätzt werden können.

Aber konkrete Schritte, um diese Verlautbarungen dann nachhaltig zu verwirklichen, bleiben Jahr für Jahr ebenso zuverlässig aus. Besser wäre es, auf die platten Sonntagsreden zu verzichten und stattdessen darauf hinzuarbeiten, dass die Benachteiligungen abgebaut werden.

Und daher braucht es den Internationalen Frauentag am 8. März leider doch. Denn er ist, wie es auch die Diskussion um die Präsenz von Frauen in Aufsichtsräten und Vorstandsetagen von Unternehmen zeigt, ein wichtiges Aushängeschild. Die Debatte um eine Quote für Frauen in Führungspositionen zeigt, dass dadurch das Thema Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt lebendig gehalten und so verhindert wird, dass dieses Ziel vollends vernachlässigt und vergessen wird. Und genauso wirkt auch der Internationale Frauentag. In seinem Umfeld werden immer wieder die Defizite benannt, werden in den Medien die diversen und globalen Facetten von Ausgrenzung, Diffamierung und Unterdrückung aufgegriffen. Es braucht also diesen Tag als Leuchtturm, um daran zu erinnern, dass Gleichstellung niemals von selbst kommen, sondern erarbeitet und erkämpft werden muss.

Daher ist es wichtig, nicht nur auf die Führungsebenen und nicht nur auf den 8. März zu blicken, sondern auf alle Bereiche des Arbeitslebens und des Alltags. Und die Mechanismen, die es Frauen ermöglichen könnten, Beruf und Familie, Karriere und Privatleben zu vereinbaren, gehen mit Strukturveränderungen einher, die im Übrigen auch Männern entgegenkommen. Für sie ist es – durch den entsprechenden gesellschaftlichen Konsens – leichter und naheliegend, zugunsten einer beruflichen Weiterentwicklung und damit verbundener Gehaltssteigerung auf Familienzeit zu verzichten.

Dass ihre Solidarität den Frauen gewiss ist, ist aber nur das eine. Das andere sind die täglichen Sexismen – etwa im sprachlichen Verhalten oder den Rollenbildern der Werbung –, die von einer etwaigen beruflichen Gleichstellung der Geschlechter unberührt bleiben. Es geht also nicht nur um die Arbeitswelt, sondern um den Umgang innerhalb des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Das ist, salopp gesagt, keine kleine Aufgabe. Und um ihre Bedeutung und Dringlichkeit in all ihren Facetten zu unterstreichen – dafür braucht es den Internationalen Frauentag. Bis er sich erübrigt hat.

