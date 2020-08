Lernen wertzuschätzen

Menschen sind Konsumopfer in jeglicher Hinsicht – insbesondere, wenn es ums Einkaufen geht. Wir lassen uns durch Banner, die sich wie ein roter Faden durch die Innenstädte ziehen, manipulieren. Internationale Marken, wie Zara oder H&M, die teils mehrere Standorte in einer Stadt haben, wollen die Kunden in die Läden bringen – damit ihre Lager leer werden und neue Ware ausgepackt werden

...