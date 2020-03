Was die Geschlechtergerechtigkeit angeht, wird in der deutschen Arbeitswelt vieles überdacht und vieles neu erfunden. Unternehmen ändern ihre langfristigen Ziele, es wird über Führen in Teilzeit, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, darüber, ob man seinen Job auch von zu Hause aus erledigen kann, diskutiert. In den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen, gilt eine gesetzliche Frauenquote – über eine in den Vorständen wird aktuell hitzig debattiert.

Alles gut also? Bei Weitem nicht. Bereits seit Jahrzehnten klafft eine riesige Lohnlücke zwischen Frauen und Männern – 21 Prozent beträgt der Gehaltsunterschied aktuell. Diese Zahl haftet regelrecht an Deutschland, doch wir können uns ein Stück weit von ihr ablösen.

Zunächst: Ein Teil dieser Verdienstlücke lässt sich dadurch erklären, dass Frauen häufiger in Teilzeit und in Berufen mit geringerem Verdienst arbeiten. Der andere Teil: ist Verhandlungssache. Frauen müssen sich mehr trauen, in ihren Betrieben mal nachfragen, wie viel die vergleichbaren (männlichen) Kollegen verdienen. Und sie müssen lernen zu pokern. Wenn nach dem Gehaltswunsch gefragt wird, nicht extra eine geringe Summe angeben, nur um nett zu wirken. Sondern selbstbewusst und mutig sein und sich Strategien überlegen. Dies gilt nicht nur für den Einstieg, sondern auch für die Jahre danach.

Studien zeigen: Männer verlangen oft einfach mehr und bekommen auch mehr. So einfach kann es sein. Die Lohnlücke ist schon in den Köpfen, noch bevor man in Verhandlung tritt. Auch von diesem Problem müssen wir uns lösen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020