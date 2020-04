Ja, das Leben in Ungewissheit ist nicht einfach. Und selbstverständlich wüsste jeder gern, welche Perspektiven und Pläne es für den Alltag nach der Krise gibt. Tatsache ist aber, dass sich Pandemien schlecht planen und ganz schlecht befristen lassen. Da führt das Begehren nach Gewissheiten und Antworten möglicherweise zu irrigen Auskünften und falschen Versprechungen.

Tatsache ist auch, dass bisherige Annahmen nicht unbedingt zutreffend waren. Gingen beispielsweise Virologen zunächst davon aus, das Coronavirus setze sich tief in der Lunge fest und sei daher schwer übertragbar, zeigte sich bald, dass es die oberen Atemwege bevorzugt und sehr leicht ansteckend wirkt. Hieß es zunächst, vor allem Ältere seien betroffen, sterben nun auch Jüngere. Und betonte das Robert- Koch-Institut zuerst, Mundschutz würde nicht helfen, hilft er neuerdings angeblich doch.

Was also sicher ist: Das Virus ist neu und übersteigt die bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse. Das Gefühl der Sicherheit, mit dem wir bisher lebten, trog und hatte offenkundig viel mit Illusion zu tun und damit, von Krisen direkt nicht betroffen gewesen zu sein.

Ist es also weniger das Gefühl von Unsicherheit, das uns zu schaffen macht, sondern die Erkenntnis, dass auch uns Schicksalsschläge treffen können?

Krisen müsse man als Chance begreifen, heißt es. Was also ist schon aus der Corona-Krise zu lernen? Dass es erbärmlich ist, dass Deutschland seine aktuellsten Corona-Zahlen von der Johns- Hopkins-Universität in den USA beziehen muss, weil die föderale Struktur des Gesundheitssystems hierzulande keine zeitnahe Zentralisierung der Daten erlaubt? Dass Sozial-, Pflege- und Bildungsberufe beschämend unterbezahlt und Berufstätige in diesen Bereichen systemrelevant sind?

Dass es vergleichsweise privilegiert ist, nach gerade mal zwei Wochen Kontaktsperre und Homeoffice über Isolation und Perspektivlosigkeit klagen zu wollen, während darum herum Existenzen und Unternehmen gefährdet sind und Menschen etwa in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Ägäis-Inseln wie Lesbos nur davon träumen können, lediglich ein paar Wochen bequem interniert zu sein – und dabei früher oder später eine Exitstrategie zu haben?

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020