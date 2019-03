Letzte Chance

Das milde Urteil der Uefa für Eintracht Frankfurt ist eine Überraschung und gleichzeitig die endgültig letzte Bewährungschance für den Fußball-Bundesligisten. Die Hessen, die in dieser Saison durch ihre mitreißenden Europa-League-Auftritte so viel positive Image-Werbung betrieben haben – und vor allem die Fans – stehen nun in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass der sportliche Höhenflug nicht weiter mit einem bitteren Beigeschmack verbunden wird.

Die jüngsten Signale aus der Ultra-Szene, die sich für die Pyro-Vorfälle im Spiel bei Inter Mailand entschuldigte, machen zumindest Mut – und dürften auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass die Wiederholungstäter aus Hessen gerade noch einmal um den erwarteten Fanausschluss herumgekommen sind.

Konstruktiver Dialog

Die Eintracht braucht jetzt als nächsten zwingenden Schritt einen konstruktiven Dialog zwischen der Clubspitze und Fanvertretern, der auch den letzten Problem-Anhängern verdeutlicht, dass die nächste Verfehlung zu drastischen Sanktionen führen wird. Eine hohe Geldstrafe oder ein Fanausschluss sind dabei nur ein Teilaspekt – es geht um die Zukunft der Eintracht, die momentan sogar an die Tür zur Königsklasse klopft.

Eine positive Wahrnehmung des Vereins in der Öffentlichkeit ist eine Grundvoraussetzung im Kampf um potente Sponsoren, die Frankfurt braucht, um dauerhaft im oberen Tabellendrittel mitzumischen. Der nächste Pyro-Ärger könnte so zu einem folgenschweren Eigentor werden.

