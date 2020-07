Leuchtturm in Gefahr

Wenn das griechische Konsulat Schülern in Deutschland Sprache und Kultur des Mittelmeerlandes näherbringen möchte, macht es das üblicherweise in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften. Sie gehen an wenigen Stunden pro Woche nachmittags über die Bühne. Für Mannheim macht das Konsulat eine Ausnahme: Es bietet muttersprachlichen Unterricht in deutlich größerem Umfang an als üblich. Das zeigt:

...