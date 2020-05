Licht und Schatten

Viel Licht und jede Menge Schatten weisen die polizeilichen Statistiken auf, die Innenminister Seehofer vorgestellt hat. Licht, weil sich ein Trend verstetigt: Die Zahl der Straftaten insgesamt sinkt in Deutschland weiter, und die Aufklärungsquote bleibt hoch. Es zahlt sich aus, dass nach jahrelangem Spardiktat endlich wieder aufgerüstet worden ist bei den Sicherheitsbehörden, personell und in Sachen Ausstattung. Ausnahme mit steigenden Fallzahlen ist vor allem die Kinderpornografie im Netz. Auch deshalb, weil mehr Taten gemeldet werden. Die Sensibilisierung für dieses schlimme Delikt trägt also Früchte.

Außerdem gibt es in Deutschland deutlich häufiger tätliche Übergriffe auf Polizeibeamte und Amtsträger als in der Vergangenheit. Das ist nicht zu tolerieren, denn diese Menschen setzen sich für das Gemeinwohl und das Zusammenleben ein, oft ehrenamtlich. Da muss der Staat zügig prüfen, wie er seiner Schutzfunktion besser nachkommen kann. Allein Beleidigungen und Drohungen im Internet künftig schärfer zu bestrafen, reicht als Maßnahme offenkundig nicht aus, wenn immer öfter zugeschlagen wird.

Noch mehr Schatten finden sich bei den politisch motivierten Straftaten. Zum einen von links, ganz besonders aber von rechts. Gut ein Jahr nach dem Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke, nach den Gewaltverbrechen von Halle und zuletzt Hanau ist das beklemmend. Der Rechtsextremismus ist weiter auf dem Vormarsch, was sich ebenfalls an der hohen Zahl der judenfeindlichen Attacken zeigt.

Noch weiß keiner, wie sich die Corona-Krise mit ihren auch antisemitischen Verschwörungstheorien und rassistischen Schmähungen in den sozialen Netzwerken auf die reale Welt auswirken wird – Morddrohungen gibt es ja schon gegen Experten und Virologen. Auf jeden Fall sinken die Hemmschwellen weiter. Für die Behörden bedeutet das, wachsam zu bleiben. Und für die Politik, als Gesetzgeber weiterhin die notwendigen Gegenmittel bereitzustellen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.05.2020