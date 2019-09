Lieber gleich richtig

Warum nicht gleich richtig? Diese Frage muss man sich mit Blick auf jene Liste von Vorhaben stellen, die bei der Generalsanierung des Nationaltheaters in der bisher geplanten Bausumme von 200 Millionen nicht enthalten sind. Das Haus wird – mindestens! – vier Jahre geschlossen sein, in dieser Zeit komplett auf den Kopf gestellt und entkernt.

Wenn also ohnehin langwierige, aufwendige Bauarbeiten laufen, sollte man auch die Chance nutzen, nicht nur das zu machen, was rund um Technik und Brandschutz unvermeidlich ist. Dann muss auch etwas getan werden, was dem Haus künstlerisch nützt und für das Publikum, sichtbar wie spürbar, das verbessert, was man neudeutsch „Aufenthaltsqualität“ nennt. Bei vielen Vorhaben auf der Liste der bisher nicht finanzierten Dinge handelt es sich keineswegs um Luxus, sondern um Projekte, die – wie „Konzertzimmer“ oder Drehbühne – langfristig Mietkosten oder Arbeitsaufwand sparen.

Positive Signale

Dennoch ist verständlich, dass nicht alle Aufwendungen die öffentliche Hand tragen kann – schließlich hat sie außer dem Nationaltheater noch andere große Verpflichtungen.

Aber schon in den 1950er Jahren, als es der Stadt und ihren Bürgern weitaus schlechter ging, noch Ruinen des Zweiten Weltkrieges standen und Menschen in Bunkern lebten, finanzierten die Mannheimer ihren Theater-Neubau auf dem Goetheplatz mit einer großen Tombola mit. Und schon jetzt, obwohl die Werbung noch gar nicht groß angelaufen ist, gibt es vielversprechende positive Signale von Mäzenen und Gönnern. Sie zeigen, dass die Mannheimer ihr Nationaltheater nicht im Stich lassen.

