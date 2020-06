Liga in der Pflicht

Es ist bisweilen schwierig, die bittere Wahrheit zu akzeptieren oder das Ausmaß einer Katastrophe zu erfassen. Und so hörte man zuletzt immer wieder aus der Handball-Bundesliga (HBL), dass die Corona-Krise ja auch irgendwann vorbei sei. Die entscheidende, an den meisten Standorten sogar existenzielle Frage lautet allerdings, wann genau dieses „irgendwann“ ist. Falls nicht noch ein großes Wunder geschieht oder ein unerwartet schneller Forschungsdurchbruch gelingt, wird dieses ominöse „irgendwann“ weder im Herbst noch zu Beginn des neuen Jahres sein. Sprich: Spiele ohne oder mit geringer Zuschauerzahl könnten eher zu einer Dauer- als zu einer Übergangslösung werden.

Um zu diesem Schluss zu kommen, reicht der gesunde Menschenverstand: Die rasant steigenden Infektionszahlen beim Zusammentreffen großer Gruppen sind erwiesen. So lange es also keinen Impfstoff gibt, sind Sportveranstaltungen in ausverkauften Arenen unvorstellbar. Als Konsequenz aus dieser Erkenntnis sollten sich deshalb besser alle Clubs darauf einstellen, dass es so schnell keine Rückkehr in den bis Februar 2020 gekannten Handball-Alltag geben wird und die größten finanziellen Probleme vielleicht noch vor ihnen liegen.

Denn nachdem alle Vereine die abgebrochene vergangene Saison in wirtschaftlicher Hinsicht halbwegs glimpflich überstanden haben, ist nun die Zeit gekommen, in der die Bundesligisten dringend wieder Einnahmen benötigen. Ein paar verkaufte Karten helfen da natürlich mehr als gar keine Ticketerlöse. Doch es bleiben Einnahmeausfälle, zumal wirklich keiner weiß, ob sich die Pandemie weiter abschwächt oder ob es wegen einer zweiten Infektionswelle zu einer Saison-Unterbrechung kommt oder plötzlich doch nur Geisterspiele möglich sind.

Besser vorbereitet sein

Es bleibt also kritisch, für jeden Verein im Speziellen und die Liga im Allgemeinen. Schließlich kann es sich die HBL als prominenteste und stärkste Liga der Welt nicht leisten, dass Vereine insolvent gehen und dadurch der sportliche Wettbewerb verzerrt sowie der Ruf beschädigt wird. Solch ein Produkt mit einem ramponierten Image verkauft sich schlecht, dabei steht die Liga als Organisation in der Pflicht, künftig besser auf Krisen vorbereitet zu sein.

Dazu gehört, die Reisekosten für Clubs durch eine schlauere Terminierung zu minimieren. Die Löwen fahren also beispielsweise nach Ostwestfalen und treten dort innerhalb von drei Tagen in Lemgo und Minden an. Um das zu ermöglichen, muss es zwangsläufig auch ein Ende der sturen Fixierung auf den Donnerstag und Sonntag als Spieltag geben.

Doch es geht nicht nur um eine Kostenreduzierung, sondern ebenso müssen krisenfestere Einnahme-Lösungen präsentiert werden. Allen voran braucht es dafür in der Zukunft einen TV-Vertrag, der mehr als nur die jetzigen 200 000 Euro pro Club einbringt. Diese Summe ist ein Taschengeld – und der besten Liga der Welt unwürdig.

