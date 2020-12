Lockdown ernst nehmen

Fast 1000 Tote in Deutschland an einem Tag – zurückzuführen auf eine Ursache. Das gab es tatsächlich außerhalb von Kriegszeiten sehr selten. Damit sollte jedem Zweifler und Relativierer klar sein: Das Coronavirus stellt eine extrem große Gefahr für Leib und Leben dar. Die Pandemie ist – trotz einiger gegenteiliger Stimmen – in unseren Gefilden völlig außer Kontrolle geraten. Die täglichen Fallzahlen kratzen an der 30 000-Marke, die Krankenhäuser füllen sich in schnellem Tempo, das Gespenst der Triage – also der Auswahl der behandlungswürdigen Patienten – ist etwa in einigen Teilen Sachsens längst aufgetaucht.

Eindringliche Appelle

Auch in der Rhein-Neckar-Region wurden in den vergangenen Tagen die Appelle der Mediziner immer eindringlicher. Selbst die Heidelberger Uniklinik, eines der größten deutschen Krankenhäuser, warnt vor einer ganz realen und nahen Überlastung des Personals – und damit einer schlechteren Versorgung von allen Patienten.

Der seit Mittwoch geltende Lockdown kommt also keinen Tag zu früh, die Politik hat (zu) lange gezaudert und sich in Eitelkeiten verstrickt. Sei es drum, jetzt gilt wieder die Devise des Frühjahrs: Die Zahl der Neuinfektionen muss gedrückt, weitere Todesfälle müssen vermieden werden. Wir alle sind wieder gefragt, sollten Kontakte vermeiden – auch und besonders an Weihnachten, einem Fest, das im Zeichen der Nächstenliebe steht. Es wird nämlich nicht funktionieren, an gewohnten und liebgewonnenen Ritualen festzuhalten und gleichzeitig schwere Erkrankungen mit Todesfolge zu verhindern.

Ende der Solidarität?

Der Schutz von Risikogruppen kann nur gelingen, wenn die Fallzahlen runtergehen. Hygienekonzepte greifen nur, wenn das Virus nicht längst überall grassiert. Und genau das tut es derzeit. Es hilft – so schade das ist – akut nur der Hammer. Geben wir Corona also gewaltig eins auf den Deckel, indem wir auf soziale Distanz gehen. Der Lockdown muss daher strikt befolgt werden. Und bei aller Debatte um Handel, Verwandtenbesuche und Gastronomie dürfen die Toten nicht vergessen werden. Gelingt uns allen die Kraftanstrengung jetzt nicht, werden in den nächsten Wochen weiter täglich hunderte oder gar tausende Menschen sterben. Für ein aufgeklärtes, humanistisches Land wie Deutschland wäre das eine über Generationen nicht zu überwindende Schande. Es wäre das Ende einer solidarischen Gesellschaft.

