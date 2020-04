Löbliche Einigkeit im Mannheimer Gemeinderat

Mannheim.Mediziner, Verkäufer, Krankenschwestern – das sind jetzt die völlig zu Recht beklatschten Helden. Aber es gibt noch eine weitere, sonst nicht so angesehene Berufsgruppe: Politiker, vom Kanzleramt bis in die Kommunen. Sie dürften – obwohl man sich vor voreiligem Bilanzieren hüten sollte – auch ihren Anteil daran haben, dass die Pandemie in Deutschland bislang noch vergleichsweise glimpflich verlaufen ist. Dabei sind nicht nur die Regierenden gefordert. Selbst an Entscheidungen ehrenamtlicher Stadträte hängen mitunter große Zahlen von Menschenleben und wirtschaftlichen Existenzen.

Der Mannheimer Gemeinderat ist sich dieser Verantwortung glücklicherweise bewusst. Das war am Donnerstag nicht nur zu spüren, es zeigte sich auch in den konstruktiven Debatten und einstimmigen Beschlüssen. Das ist sehr, sehr löblich und beruhigend für die Bürger dieser Stadt.

Zwar wird hier sonst von einigen Stadträten – nicht immer zu Unrecht – die dominante Rolle der Verwaltungsspitze, namentlich von Oberbürgermeister Peter Kurz, kritisch gesehen. Und mit den jetzigen Beschlüssen wird sie, um Gremiensitzungen ausfallen lassen zu können, sogar noch etwas stärker. Das begeistert zwar nicht alle Fraktionen, aber letztlich wurde auch hier Einmütigkeit erzielt. Dafür gibt es gute Gründe. Kurz macht als Krisenmanager erstens bisher eine gute Figur. Zweitens, und das gilt wohl für alle Menschen: Wer möchte in diesen Tagen ernsthaft mit ihm oder anderen politisch Verantwortlichen tauschen?

