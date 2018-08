Die meisten Zäune um Privatgrundstücke bringen kaum etwas. Sie haben große Löcher oder sind zu niedrig, um wirklich jemanden abzuhalten. Sie dienen nur als Zeichen: Drinnen ist meins.

So ähnlich funktioniert die Ansage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), das Rentenniveau bis zum Jahr 2040 stabil halten zu wollen. Faktisch steckt darin keine Lösung. Es handelt sich um Politpsychologie. Zielgruppe dieser Botschaft sind die Wähler, die die SPD noch wählen, und jene, die sie seit Beginn der rot-grünen Regierung 1998 verloren hat.

Zwei Wunden schmerzen die Sozialdemokraten noch immer: Hartz IV und die Rente mit 67. Beide Reformen gefielen einem guten Teil der traditionellen SPD-Anhängerschaft nicht. Scholz versucht nun, soziales Profil zu zeigen und Boden gutzumachen.

Aber erstens dürfte seine Initiative die Arbeit der Rentenkommission nicht gerade erleichtern. Die große Koalition will in diesem Rahmen klären, wie es mit der Alterssicherung ab dem Jahr 2025 weitergeht. Unter der Ägide von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil sollen Spitzenpolitiker der drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD mit Rentenexperten und Tarifpartnern ein langfristiges Konzept entwickeln – in Ruhe, ungestört vom hitzigen Tagesgeschäft. Einwürfe wie der von Scholz könnten den Prozess stören, weil sie die Kommissionsmitglieder zur voreiligen Positionierung zwingen.

Und zweitens beinhaltet Scholz’ Äußerung keinen Lösungsansatz. ,,Stabilisierung des Rentenniveaus“ kann vieles bedeuten. Auf welchem Niveau? Bei 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes wie heute, darunter oder darüber? Woher die Dutzende Milliarden Euro kommen sollen, die eine Alterssicherung auf heutigem Niveau später mehr kostet, erklärt der Finanzminister ebenfalls nicht. Auch die besonders umstrittene längere Lebensarbeitszeit lässt er unerwähnt.

Egal. Das Ritual funktioniert. CDU-Politiker wie Hermann Gröhe regen sich auf. Für die Öffentlichkeit scheint klar zu sein: Die SPD kümmert sich um die Rente. Will die SPD ihr Grundstück – die soziale Gerechtigkeit – langfristig jedoch wirklich sichern, reicht ein löchriger Zaun nicht aus.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018