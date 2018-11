Löws Freifahrtschein

Die Selbstverzwergung hat erstaunliche Ausmaße angenommen. In das Jahr 2018 startete die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Weltranglisten-Erster und selbsterklärter Mitfavorit auf den WM-Titel. Das Jahr beendete die DFB-Elf mit dem Abstieg in der Nations League und einem 2:2 gegen die Niederlande, nach dem Bundestrainer Joachim Löw zu Protokoll gab, man könne froh darüber sein, einen Gegner dieses Kalibers „in arge Bedrängnis“ gebracht zu haben. Die Holländer haben sich wohlgemerkt weder für die WM 2018 noch für die EM 2016 qualifiziert.

Der Bundestrainer macht es sich viel zu einfach, weil es ihm die DFB-Spitze viel zu einfach macht. In Ermangelung eines tragfähigen Plans B – und aufgrund der üppig dotierten wie übereilten Vertragsverlängerung kurz vor der WM bis 2022 – kann Löw agieren, als besitze er einen Freifahrtschein des Verbandes.

Dass der Südbadener nach einem WM-Desaster, das in der DFB-Geschichte ohne Vergleich ist, faktisch selbst festlegen durfte, ob er den Neuaufbau organisieren will oder nicht, war bereits eine Entscheidung von äußerst rätselhafter Dimension. Aber dass ein halbes Jahr später, nach einem neuen Wettbewerb ohne deutschen Sieg und allenfalls zarten Ansätzen der Besserung, immer noch keine ernsthafte Diskussion über die Personalie Löw geführt wird, verwundert schon sehr.

Ein halbherziger Umbruch

Der Bundestrainer hat schwere Fehler gemacht, die die aktuelle Krise mitverursacht haben: Bei der Zusammenstellung des WM-Kaders übersah er alle Warnzeichen der Sättigung und verzichtete weitgehend auf eine Blutauffrischung, die belastende Causa Özil moderierte er schlecht, beim Turnier in Russland verlor er mit seinem wilden, nicht nachvollziehbaren Aufstellungsroulette und der intern heftig umstrittenen Entscheidung für Manuel Neuer den Rückhalt der Kabine.

Danach ist er den notwendigen Umbruch viel zu halbherzig angegangen. Noch beim 0:3 in den Niederlanden standen sechs 2014er-Weltmeister in der Startelf, von denen mindestens Thomas Müller und Jerome Boateng aktuell keine Hilfe mehr sind. Und als der Abstieg in der Nations League – über deren Relevanz man sicher streiten kann – dann feststand, redete er den nächsten Misserfolg plötzlich klein: „Das ist kein Weltuntergang.“

Löws größtes Problem ist mittlerweile nicht mal mehr die Frage nach seiner Befähigung, den Neuaufbau fachlich zu meistern. Es geht um seine Überzeugungskraft. Der Glauben daran, dass er die Trendwende schaffen kann, hat erheblichen Schaden genommen. Ob er sich von diesem Vertrauensverlust noch einmal erholen kann, ist höchst zweifelhaft. Da helfen am Endes eines fürchterlichen Jahres für das Nationalteam auch keine Durchhalteparolen – und erst recht nicht der Versuch der Selbstverzwergung.

