Die längste Länderspiel-Zwangspause seit dem Zweiten Weltkrieg geht zwar einem Ende entgegen, doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden Bundestrainer Joachim Löw noch durch die komplette kommende Fußballsaison begleiten. Das Virus hat den internationalen Rahmenterminkalender an seine Grenzen gebracht. Zu leiden haben werden unter dem Termindruck vor allem die Nationalmannschaften, deren Partien nach den nationalen Ligen und den europäischen Wettbewerben irgendwie noch in den zum Bersten gefüllten Kalender hineingepresst werden mussten.

Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen in einer Turniersaison – ab Juni steht die um ein Jahr verschobene Europameisterschaft an. Statt sich einzuspielen und die vor der Corona-Unterbrechung gezeigten hoffnungsvollen Ansätze zu verfeinern, wird die DFB-Elf voraussichtlich bis zum Vorbereitungstrainingslager im Mai 2021 improvisieren müssen. Die grenzwertig geforderten Stars aus München oder Dortmund brauchen zwischendurch Regenerationszeiten, einer gesunden Belastungssteuerung kommt in der ersten Post-Corona-Saison eine noch höhere Bedeutung zu als ohnehin – sonst sind beim Turnier im nächsten Sommer keine Top-Leistungen möglich.

Wie Löws neue Realität aussehen wird, zeigt der Länderspiel-Doppelpack gegen Spanien und in der Schweiz Anfang September. Die Bayern-Nationalspieler, die erst vor ein paar Tagen die Champions League gewonnen haben, bleiben genauso daheim wie die Leipziger, die im Halbfinale gegen Paris ausschieden. Das ist nur vernünftig, auch wenn die sportliche Aussagekraft der Partien leidet, wenn viele Leistungsträger fehlen.

Trotz der Probleme kann der Bundestrainer aber auch positiv in die Zukunft blicken: Das Münchner Triple hat bewiesen, wozu die Generation Kimmich schon imstande ist. Und die DFB-Elf war bei Turnieren meist dann erfolgreich, wenn sie auf eine starke Bayern-Achse als Grundgerüst zurückgreifen konnte.

