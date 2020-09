Logik nicht erkennbar

In Berlin bis zu 5000, in Baden-Württemberg immerhin 500, in Bayern? 400. So sieht – Stand Mittwoch – die Aufstellung aus, wenn es um mögliche Stadionbesucher geht. Das ist der Grundsatz. In der Regel haben die örtlichen Behörden das letzte Wort. Der Kampf um die Zuschauer zeigt drastisch, dass Corona den Föderalismus ein ums andere Mal auf eine harte Probe stellt. Erschwerend kommt die Unvernunft von Teilen der Bevölkerung dazu. Wenn schon die Durchsetzung der Maskenpflicht in Bus und Bahn derart schwer ist, wie sieht das dann erst in einem Stadion aus?

Vielleicht wäre die Bereitschaft zu bundesweiten großzügigeren Öffnungskonzepten höher, hätten sich nicht Bilder von randalierenden Fußball-„Fans“ bei den Verantwortlichen ins Gedächtnis gebrannt. Natürlich ist es aber zu platt, alle über einen Kamm zu scheren. Es geht für alle um Augenmaß und Solidarität. So viel Einschränkung wie nötig, so viel Freiheit wie möglich. Es wäre eine Chance, die schwindende Akzeptanz bei einigen Gruppen zu steigern. Es allen Recht machen kann man jedoch nie.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020