Lohnender Plan

Den weltgrößten Chemiekonzern zieht es nach Osten. Die BASF liegt mit ihren milliardenschweren Investitionsplänen in Indien richtig – das Engagement wird sich auszahlen.

Dafür spricht, dass die BASF-Region Asien-Pazifik zuletzt stark gewachsen ist. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten zu. In Asien verdiente die BASF sogar deutlich mehr als beispielsweise in Nordamerika. Gerade Indien zählt als Schwellenland zu den größten Wachstumsmärkten der Welt. Wer in der Chemiebranche mitspielen will, braucht starke Kapazitäten in diesem Markt. Indien baut eine leistungsstarke Industrie auf. Hier kann die BASF punkten: Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Planung und Bau großer Anlagen im Nachbarland China.

Vorstandschef Martin Brudermüller – der als früherer Leiter des Asien-Geschäfts Indien sehr gut kennt – bleibt mit den Plänen seiner Strategie treu. Die BASF kauft einerseits kontrolliert zu, wie zuletzt die Saatgutsparten von Bayer. Gleichzeitig bauen die Ludwigshafener die Chemiekapazitäten mit hohen Investitionen aus. Das starke Wachstum und der bisher starke Auftritt in Asien geben der BASF Rückenwind dafür.

