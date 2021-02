Lohnendes Beispiel

Verkehrte Welt im internationalen Corona-Vergleich: Die Länder, in denen das Virus lange Zeit heruntergeredet und verharmlost wurde, entwickeln nun ein enormes Impf-Tempo. In den USA, die die höchsten Zahlen bei Infektionen und Covid-19-Toten aufweisen, wurden bis dato 7,6 Prozent der Bevölkerung geimpft. Das Vereinigte Königreich kommt auf 13,2 Prozent, Israel auf 34,7 Prozent – und Deutschland gerade auf 2,2 Prozent.

Ein Blick auf das israelische Beispiel lohnt sich. Das Land am östlichen Mittelmeer setzte zu Beginn – wie auch die EU – auf mehrere Impfstoffhersteller. Als das Tandem Biontech/Pfizer im Herbst mit der Meldung herauskam, dass das eigene Präparat zu mindestens 90 Prozent wirksam sei, griff die Regierung in Jerusalem beherzt zu. Nach Medienberichten blätterte sie pro Impfdosis 56 Dollar hin, mehr als doppelt so viel wie die EU-Staaten.

Israel schaute nicht auf den Preis. Die Pandemie wurde als nationaler Notstand definiert, der die hohe Impf-Geschwindigkeit diktierte. Die EU im Verbund mit den nationalen Regierungen erwies sich als kompliziertes Räderwerk mit quälend langen Abstimmungsprozessen. Was normalerweise eine richtige Überlegung ist – 27 Staaten können aufgrund ihrer Marktmacht den Preis drücken –, stellte sich in Corona-Zeiten als falscher Ansatz heraus. Die Gemeinschaft hatte sich auf einen gigantischen Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro geeinigt. Sie hätte einen Bruchteil dieser Summe in die Hand nehmen und eine viel größere Menge an Impfstoff einkaufen sollen. Dann müsste Brüssel nun nicht mit dem Finger auf andere zeigen.

Ein weiterer Vorteil Israels: Das Gesundheitswesen ist in hohem Maße durchdigitalisiert. Die neuesten Infektionszahlen werden sofort online erfasst und zentral ausgewertet. In Deutschland müssen die Gesundheitsämter am Wochenende die Daten an das Robert Koch-Institut faxen. Das hat fast den antiquierten Charme des Postkutschenzeitalters.

Natürlich kann man ein Land wie das rund neun Millionen Einwohner zählende Israel nur bedingt mit Deutschland vergleichen, wo mehr als 80 Millionen Menschen wohnen. Zudem ist Israel viel mehr urbanisiert als Deutschland. All dies sind strukturelle Vorteile. Und selbstverständlich ist Israels Premier Netanjahu nicht das große Impf-Genie. Der politische Überlebenskünstler, der mehrere Korruptionsverfahren am Hals hat, hat auch taktische Motive. Er muss sich im März Parlamentswahlen stellen und will sich als zupackender Krisenmanager verkaufen.

Dennoch sollte man sich das israelische Beispiel in Berlin und Brüssel zu Herzen nehmen. Der rechtzeitige Erwerb von Impfstoffen – koste es, was es wolle – und die Digitalisierung des medizinischen Betriebs sind erstrebenswerte Ziele. Denn Corona dürfte kein Einzelfall bleiben. Die nächste Pandemie kommt bestimmt.

