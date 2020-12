Luchas Luftnummer

Zunächst klang das ganz hoffnungsvoll, wie eine prima Idee. Wer über Weihnachten Verwandte besuchen will, die schon älter oder kränklich sind und damit zur Risikogruppe gehören, kann vorher irgendwo in der Innenstadt an einem zentralen Platz schnell einen Corona-Test machen – und so sicher sein, dass er Omas und Opas nicht ansteckt. Das könnte Weihnachten retten, hat Sozialminister Manne Lucha (Grüne) suggeriert.

Das ist aber kompletter Unsinn – eine Luftnummer von Lucha, dessen Krisenmanagement selbst in der eigenen Partei sehr kritisch eingeschätzt wird.

Einmal weckt der Minister mit der groß angekündigten Aktion völlig übertriebene Hoffnungen. Mannheim, die zweitgrößte Stadt des Landes und eine mit der höchsten Ansteckungsrate im Land, bleibt Außen vor – und die ganze Region drumherum auch. Die Rettungsorganisationen haben gar nicht genügend Personal, um das Konzept umzusetzen. Schließlich kämpfen sie auch noch an ganz anderen Fronten und werden dort viel dringender gebraucht.

Zudem macht es keinen Sinn, tausende der teuren und knappen Tests mit der Gießkanne übers Land zu streuen. Jetzt werden sie eben dort verbraucht, wo Rotes Kreuz, Johanniter & Co. noch nicht so gestresst sind und ein paar Helfer Zeit haben. In Anspruch nehmen kann das dort jeder, der vorbeikommt – nur für Besuche in Wohnungen und ohne den konkreten Bedarf nachzuweisen. Kriterien? Keine! Bescheinigungen, die Pflegeheime von Besuchern verlangen, werden gar nicht ausgestellt.

Dafür gibt es in Mannheim und vielen anderen Städten Menschen, die ihre Angehörigen in Pflegeheimen nicht mal an Weihnachten besuchen können, weil dort Tests und das Personal, das sie durchführt, zu knapp sind. Er wolle „erreichen, dass kein Mensch das Weihnachtsfest einsam und alleine verbringen muss“, sagte Lucha. Doch so erreicht er genau das nicht.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020