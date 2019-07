Luftnummer droht

Übers Wochenende zum Shoppen nach Rom, im Winter zum Aufwärmen nach Thailand und zwischendurch zum Relaxen eine Woche nach Malle: Dank billiger Flugtickets ist das längst kein Luxus mehr. Schüler fliegen heute nach Ibiza, um ihr Abi zu feiern, Studenten, die auf Schnäppchen achten und mit wenig Gepäck reisen, steigen locker ein paar Mal im Jahr für einen europäischen Städtetrip ins Flugzeug. Unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit ist das natürlich toll – fürs Klima ist es eine Katastrophe.

Fliegen ist die mit Abstand umweltschädlichste Art des Reisens: Wer ins Flugzeug steigt, verursacht dabei fast sechs Mal mehr CO2 pro Kilometer, als wenn er mit der Bahn fahren würde. Solange das so ist, kann es klimapolitisch nur ein Ziel geben: Wir müssen weniger fliegen.

Um das zu erreichen, gibt es eigentlich nur zwei Wege: Das eine sind Verbote und Einschränkungen – für die Umwelt sicher am effektivsten, politisch aber vermutlich erst durchsetzbar, wenn uns das Wasser wirklich bis zum Hals steht. Das andere ist eine Steuerung über den Preis. Insofern geht der Vorstoß von Umweltministerin Svenja Schulze für eine höhere Ticketsteuer zumindest vom Grundsatz her in die richtige Richtung. Bleibt er so zaghaft wie das, was gerade in Frankreich beschlossen wurde, droht allerdings eine Luftnummer. Wenn ein Flug künftig drei, vier Euro mehr kostet, werden darüber viele schimpfen – verzichten werden sie sicher nicht. Wenn wir ernsthaft was für den Umweltschutz tun wollen, muss Fliegen deshalb deutlich teurer werden. Das ist schmerzhaft für den Einzelnen und unpopulär. Aber Fakt ist eben auch: Es gibt kein Grundrecht darauf, für 30 Euro nach Mallorca zu fliegen. Weil dieser Preis die tatsächlichen Klima-Kosten nicht widerspiegelt, sondern sie einfach auf die nachfolgenden Generationen abwälzt.

Auch bei Firmen und Behörden, die ihre Mitarbeiter heute kreuz und quer mit dem Flieger auf Dienstreisen durch Deutschland schicken, wird ein Umdenken erst stattfinden, wenn das für sie so unwirtschaftlich ist, dass sie auf die Bahn umsteigen. Oder noch besser: Dienstreisen öfter mal durch Videokonferenzen ersetzen.

Ein grundsätzlicher Nachteil der Ticketsteuer ist, dass sie für die Fluglinien keinen direkten Anreiz liefert, in eine emissionsärmere Flotte zu investieren. Sie wird pro Passagier fällig, egal, ob der eingesetzte Flieger besonders viel oder wenig CO2 ausstößt. Sinnvoller sind daher Abgaben, deren Höhe sich nach der tatsächlichen Umweltbelastung richtet.

Statt einer höheren Ticketsteuer braucht es deshalb endlich eine vernünftige und umsetzbare CO2-Steuer, die natürlich auch für den Luftverkehr gilt. Ziel der Bundesregierung muss es außerdem sein, die anderen europäischen Länder mit ins Boot zu holen. Denn schließlich gibt es in unseren Nachbarländern einige grenznahe Flughäfen, auf die sich ausweichen lässt, wenn Fliegen nur in Deutschland teurer wird.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019