Der Anfang ist gemacht, seit Dienstag schwitzen die Rhein-Neckar Löwen wieder im Training – und nach dem Abschied von Trainer Nikolaj Jacobsen fängt unter der Regie des neuen Coachs Kristjan Andresson nicht weniger als eine neue Ära beim zweifachen deutschen Meister an. Der Schwede tritt in der Kurpfalz in große Fußstapfen, die Jacobsen hinterlassen hat – sportlich wie menschlich. Doch der „Neue“ gilt als offener Typ und hat mit Blick auf den Kader der Löwen beste Voraussetzungen, die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers fortschreiben zu können.

Vor allem die Neuzugänge sollten den Badenern die Möglichkeit geben, nach dem zuletzt enttäuschenden vierten Platz wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Denn vor allem dort, wo Jacobsen in seinem letzten Amtsjahr mit Verletzungspech und mangelnder Durchschlagskraft im Rückraum zu kämpfen hatte, haben die Löwen schließlich hochkarätig nachgelegt.

Zwar ist im Handball die trainingsintensive Feinabstimmung meist der entscheidende Faktor und es wird naturgemäß etwas Zeit brauchen, bis Mannschaft und Trainer wissen, wie der jeweils andere tickt – aber allein die individuelle Klasse eines Romain Lagarde und die Fähigkeiten von Niclas Kirkeløkke auf der anderen Seite sollten das Rückraumspiel der Löwen auch mit dem schon vorhandenen Personal auf ein neues Level heben. Dazu kehrt mit Uwe Gensheimer nicht nur ein weiter gereifter Weltklasse-Linksaußen, sondern auch ein echter Anführer ins Löwen-Rudel zurück. Schon allein diese Voraussetzungen zum Vorbereitungsstart machen Lust auf mehr.

