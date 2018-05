Macht der Worte

Anzeige

Weiter zum Beispiel als die Linke und die AfD, die lediglich bedingungslose Russland-Versteher sind. Oder weiter als die Grünen, die sich insbesondere als Verbündete der Kremlkritiker sehen. Und auch weiter als Union und SPD, die Antworten darauf missen lassen, wie sich die Beziehungen zu Moskau verbessern lassen.

Auf der anderen Seite macht es der Kreml der europäischen und deutschen Seite schwierig, sich auf eine neue Dialogbereitschaft einzulassen. Die Vorgänge um den ARD-Sportjournalisten Hans-Joachim Seppelt und sein Ausschluss von der Fußball-WM sind skandalös, sie sind lediglich eine Retourkutsche für die weitreichenden Enthüllungen des Journalisten zum Doping-System in Russland. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist ein Prestigeprojekt, bei dem sich Präsident Wladimir Putin in Szene setzen will.

Die Vorgänge um Seppelt sind also hoch politisch – und genau deshalb muss seitens der FIFA und der Bundesregierung gegenüber Moskau Klartext geredet werden. Dialog heißt eben nicht, Ja und Amen zu allem zu sagen.

