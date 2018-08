Machtloses Europa

Anzeige

Den Worten nach zeigt Europa Mut. Es hält unbeirrt am Atomabkommen fest, so lange Teheran es beachtet, und hat zudem das sogenannte Blockade-Statut aktiviert: Das verbietet europäischen Firmen, der US-Anordnung nachzukommen. Gut gebrüllt Löwe. Aber vorerst ist es ein Brüllen auf Kosten Dritter: der Wirtschaft. Die meisten Unternehmen kann Europa in Wirklichkeit gar nicht vor Trumps Zorn schützen, denn für sie ist der Handel mit Amerika weit wichtiger als der mit Iran. Und selbst die, die nur den nahöstlichen Markt bedienen, finden derzeit keine Banken mehr, die ihre Geschäfte finanzieren würden. Denn spätestens die Banken fürchten US-Bestrafungen. Vieles spricht also dafür, dass der europäische Löwe, der da so laut gebrüllt hat, in dieser Angelegenheit in Wahrheit ein Bettvorleger ist. Und Trump sein Spiel spielen kann. Ausgang ungewiss.

