Zum Start der Parteitage wird nicht mehr nur in Westminster gemunkelt, dass den Briten bald eine Neuwahl ins Haus stehen könnte. Schon wieder. Es wäre die dritte innerhalb kürzester Zeit, nachdem die Briten bereits 2015 und 2017 ihr Parlament wählen durften – vielmehr mussten. Wenn das Brexit-Votum eines gezeigt hat, dann dass die Menschen das Vertrauen in ihre politische Klasse verloren haben. Anstatt dieses durch Glaubwürdigkeit, Kompromissbereitschaft und eine Politik im Sinne des Gemeinwohls zurückzugewinnen, nehmen die Grabenkämpfe innerhalb der großen Parteien weiter zu. Eine Neuwahl ist das Letzte, was das tief gespaltene und der Politik überdrüssige Land braucht.

Anstatt sich auf eine gemeinsame Brexit-Strategie festzulegen, begehen sowohl die Konservativen als auch die Sozialdemokraten abermals den Fehler, ohne Rücksicht auf Verluste ihre Partei und Machtversessenheit über die Menschen zu stellen, die sie vertreten.

Die nächste Frage, die sich stellt, lautet: Was soll eine erneute Abstimmung bringen? Ja, die Situation ist verzwickt. Premierministerin Theresa May hat kaum Handlungsspielraum und verbleibt lediglich in ihrem Amt, weil niemand die undankbare Aufgabe übernehmen wollte, einen Brexit-Deal mit Brüssel auszuhandeln. Aber würde eine Neuwahl die Lösung bringen, wenn der EU-Skeptiker Jeremy Corbyn für Labour und der Brexit-Hardliner Boris Johnson für die Konservativen ins Rennen gehen? Beide polarisieren und spalten die britische Gesellschaft in zwei unversöhnliche Lager.

Mit einer Neuwahl wäre niemandem geholfen. Das Chaos würde sich vielmehr nur weiter hinziehen. Und der große Verlierer wäre, wie so häufig in den vergangenen Jahren, das britische Volk.

