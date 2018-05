Anzeige

Es ist ein Dokument des Sieges – im Machtkampf gegen das bereits verloren geglaubten Ringen um die Vorherrschaft im Internet. Längst schien der Nutzer wehrlos, ausgeliefert den Großkonzernen, die im Hintergrund hungrig jede Datenspur aufnahmen und daraus ein neues Geschäftsmodell gemacht hatten. Der gläserne Bürger – lange Jahre ein Schreckensbild für viele – war längst Wirklichkeit geworden. Der 25. Mai 2018 ändert das alles.

Nun soll der Mensch wieder die Herrschaft über seine Daten zurückbekommen. Er darf wissen, wer was über ihn erfasst hat. Ihm obliegt es, seine Angaben zu korrigieren, zu sperren oder löschen zu lassen. Wer mit persönlichen Informationen als dem Rohstoff des digitalen Zeitalters handelt, wird Beschränkungen und einer weitreichenden Transparenz unterworfen. Längst sind die Unkenrufe verstummt, damit seien Google, Facebook, Apple oder Microsoft am Ende. Das wird nicht der Fall sein. Zwar hat sich das Bewusstsein der Generation Facebook geändert, das Preisgeben persönlicher Lebensinhalte in sozialen Netzwerken scheint dennoch kaum noch aufzuhalten. Nun bekommen die Nutzer wenigstens das Instrumentarium zurück, ihre allzu große Offenherzigkeit irgendwann zurücknehmen zu können und nicht mehr bereuen zu müssen.

Der Machtwechsel im Netz wurde ausgerechnet von jenen befeuert, die ihn gar nicht wollten. Der Facebook-Skandal, das millionenfache Absaugen persönlicher Informationen auch durch fremde Geheimdienste, das Umgehen europäischer Rechte durch Computer in fernen Urlaubsparadiesen – all dies hat die Mehrheiten in der EU umgekehrt. Waren die Politiker der Mitgliedstaaten lange bereit, den Datensammlern und Profiteuren persönlicher Profile alles zu geben, was sie für ihr neues Geschäftsmodell brauchten, so ist nun das Gegenteil der Fall. Die Bedrohung sogar der Demokratie durch Verwertungsgesellschaften wie Cambridge Analytica war zu viel. Jetzt setzt die Gemeinschaft hohe Standards in Sachen Datenschutz und zwingt damit auch alle jene ausländischen Anbieter, die europäische Nutzer zu ihren Kunden zählen, die neuen Vorschriften umzusetzen. Daran wird niemand vorbeikommen – auch die Unternehmen in Asien, den USA oder Lateinamerika nicht.