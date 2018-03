Männer dominieren

Anzeige

Nun bekommen die Christsozialen noch einen vierten Kabinettsposten, damit sie wenigstens eine Frau in die Bundesregierung entsenden. Als Staatsministerin für Digitales soll Dorothee Bär künftig fungieren; der Job wird neu geschaffen. Bärs Titel klingt zwar wichtig, doch in Wahrheit reichen ihre Befugnisse nur an die einer Staatssekretärin heran. Kein Vergleich zu den Kompetenzen eines „echten“ Ressortchefs mit einem Apparat dahinter.

Das ist eine Lösung nach bayerischer Art. Auch wenn Parteichef Horst Seehofer einen auf Unschuld vom Lande machte, er hat der Kanzlerin das zusätzliche Amt abgetrotzt und dafür auf ein paar Zuständigkeiten in seinem Superministerium verzichtet. So hält er sich in Berlin. Darüber sind die anderen Koalitionsparteien zu Recht unzufrieden, genauso wie über Seehofers überfrachtetes Innenministerium. Denn die CSU ist nur eine Regionalpartei, die bei der Bundestagswahl massive Verluste hinnehmen musste. Trotzdem wird sie mit Pöstchen versorgt, um ihre Personalnöte zu klären. Kein feiner Zug der Kanzlerin.

Doch das Manöver für die weibliche Note verpufft. Die CSU bleibt in Berlin klar männerdominiert. Ein Armutszeugnis. Immer nur von Gleichberechtigung und Stärkung zu reden, ist das Eine. Dies dann auch in der Praxis umzusetzen, das Andere. Zumal es genug kompetente Frauen in der Partei gibt.