Bislang handelt es sich lediglich um Vorwürfe – definitive Beweise stehen noch aus. Sollte sich der Verdacht gegen Nicolas Sarkozy, er habe mindestens 50 Millionen Euro von Muammar al-Gaddafi für die Finanzierung seines Wahlkampfes angenommen, jedoch bestätigen, wäre es ein ungeheuerlicher Vorgang. Vor und unmittelbar nach seiner Wahl 2007 suchte der französische Ex-Präsident die Nähe des ehemaligen libyschen Machthabers und ließ ihn ausgerechnet am Tag der Menschenrechte mit seinem Beduinenzelt in Paris Hof halten – so wie Sarkozy auch Baschar al-Assad zur prachtvollen Militärparade am französischen Nationalfeiertag einlud.

In einer aufsehenerregenden Aktion erreichte Sarkozys damalige Frau Cécilia 2007 die Freilassung von fünf bulgarischen Krankenschwestern und eines palästinensischen Arztes, die seit Jahren in Libyen festgehalten wurden. Es war ein geschickter Medien-Coup. Das gute Verhältnis schien sich auszuzahlen.

Wenige Jahre später hatte sich der Wind gedreht. Sarkozy trieb die Nato-Militärintervention in Libyen voran, die zu Gaddafis Ende führte. Doch spielten bei der Aktion, die das Land ins Chaos stürzte, persönliche Rechnungen eine Rolle, die er mit dem einstigen Verbündeten begleichen wollte? Ging es ihm darum, die Summen zu verschleiern, die von Tripolis nach Paris geflossen waren? Es wäre mehr als ein Skandal.