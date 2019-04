Magnet Maimarkt

Nicht jeder kann mit dem Maimarkt etwas anfangen. Dem einen ist es dort zu rummelig, dem anderen zu provinziell. 47 Hallen und unzählige Stände mit teilweise skurrilen neuen Produkten, dazu spezielle Messeangebote, oft marktschreierisch angepriesen – das ist manchen dann doch etwas zu viel.

Ja, es stimmt: Der Maimarkt ist eine eigene kleine Welt, ein Mikrokosmos, auf den man sich einlassen muss. Und das machen jedes Jahr erfreulicherweise weit mehr als 300 000 Menschen. Heimwerker und Schnäppchenjäger finden dort ein so großes Sortiment, dass ein Messetag eigentlich gar nicht ausreichen kann. Etwas Besseres kann der Stadt, kann der Region gar nicht passieren. Magnet Mannheim: Das gilt nicht nur für die Innenstadt, sondern auch für den Maimarkt. Um die Anziehungskraft zu verstärken, wurden in der City die Planken aufwendig saniert. Auf dem Messegelände würde sich ein behutsames Erneuern der Infrastruktur perspektivisch auch lohnen. Denn das will und soll der Maimarkt ja sein: traditionell, aber eben auch modern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019