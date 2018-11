Magnet mit Makel

Millionen Menschen werden am Sonntag wieder vor dem Fernseher sitzen und sich die ersten Biathlon-Rennen der Saison ansehen. Die Frage ist nur, wie lange das noch so sein wird. Es gibt nämlich ein paar größere Probleme, die Sorgen bereiten und Langzeitfolgen haben können. Oder anders ausgedrückt: Biathlon ist längst zu einem Magneten mit Makel geworden.

Seit Jahren bringen Dopingfälle die Sportart in Verruf, was an sich schon schlimm genug ist. Der Weltverband setzt aber noch einen drauf: Es geht um Korruption, Bestechung und verschwiegene Dopingfälle. Im Fokus steht Ex-Präsident Anders Besseberg, auf den nun als neuer Boss sein langjähriger Vize Olle Dahlin folgte – und der trat bislang kaum als Aufklärer und Reformer in Erscheinung. Kurzum: Das klingt jetzt erst einmal nicht nach einem sauberen Neuanfang.

Masse an Wettbewerben

Und dann wäre da noch ein nicht zu unterschätzendes strukturelles Problem: die Vielzahl an Wettbewerben. Einzel, Massenstart, Sprint, Verfolgung und Staffel gibt es für Männer und Frauen schon seit einigen Jahren. Zuletzt kam noch die Mixed-Staffel dazu – und bei der WM in diesem Winter gibt es erstmals auch eine Single-Mixed-Staffel. Bedeutet: Beim Saisonhöhepunkt werden unglaubliche zwölf Goldmedaillen vergeben – und das in einer Sportart, in der eigentlich keine echten Spezialisten starten.

Im Langlauf gibt es die unterschiedlichen Techniken Klassisch und Freistil, weshalb dort logischerweise mehrere Sieger gekürt werden. Doch beim Biathlon sind es immer und immer wieder die gleichen Gesichter, die an den Start gehen und gefühlt bis Ende des Winters täglich in irgendeinem Wettbewerb zu sehen sind. Kurzum: Es fehlt das Besondere, das Spezielle, das Einzigartige. Stattdessen wird Biathlon bei aller Begeisterung für diesen fraglos faszinierenden Sport zur Massenware in einer künstlich aufgeblähten Saison. Medaillen und Siege wirken beliebig und verlieren an Wert, denn am nächsten Tag wartet schon eine neue Chance.

Die meisten Fans können ziemlich sicher noch nicht einmal alle amtierenden Biathlon-Olympiasieger aufzählen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018