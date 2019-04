Es besteht nicht der Hauch eines Zweifels: Die Mannheimer Adler haben sich völlig verdient den DEL-Pokal geholt. Es war beeindruckend, wie sie die Dominanz des Seriensiegers aus München gebrochen haben.

Klar, den größten Anteil am Triumph haben die Spieler und Trainer Pavel Gross. Der Erfolg hat allerdings mehrere Väter: Mit einer intelligenten Einkaufspolitik hat Manager Jan-Axel Alavaara die Weichen gestellt, das Team ums Team wurde professionalisiert, es wurde aber auch ins vorhandene Personal investiert. Die Trainer haben die Spieler besser gemacht – dieser Fakt erinnerte stark an das bisher letzte Meisterjahr 2015 unter Geoff Ward.

Die Saison war makellos – und Gross hat seinen Makel los. Der akribische Arbeiter, der die Adler von 1997 bis 1999 als Kapitän zum Titelhattrick führte, hat endlich auch seine erste Meisterschaft als Trainer in der Tasche. Wer Gross kennt, weiß, dass er sich damit noch lange nicht am Ziel angekommen sieht. Ihm geht es um Perfektion: Wenn andere noch anerkennend Beifall klatschen, hat er längst Dinge erkannt, die er besser machen will.

Gesunde Blutauffrischung

Die Adler haben die Puzzleteile beisammen für nachhaltigen Erfolg. In diesem Jahr haben sich zwar alle hinter dem großen Ziel versammelt, München abzulösen. Wie gehen die Spieler aber nach erfüllter Mission mit der anspruchsvollen Führung des Trainers um? Insofern ist eine Blutauffrischung unabdingbar, die Mannschaft muss gierig nach Erfolg bleiben. Alavaara ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden. Gerade bei den deutschen Spielern muss er mit Unwägbarkeiten rechnen: Versucht es Markus Eisenschmid noch einmal in Nordamerika? Wie plant der NHL-Club, der sich im Juni die Rechte am deutschen Verteidiger-Talent sichern wird, mit Moritz Seider?

Nach der hochverdienten Meister-Sause wartet auf die Adler jede Menge Arbeit.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019