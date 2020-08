Man kommt rein, immerhin

Vielleicht sollte man mal mit dem Positiven anfangen. Selbst am heißen Wochenende ist es durchaus möglich, in ein Mannheimer Freibad zu kommen. Spontan und ohne Online-Registrierung. Man sollte sich morgens nur auf der städtischen Internetseite vergewissern, dass es noch freie Plätze gibt, und zügig aufbrechen. Dann steht man zwar noch ein Weilchen in der Schlange. Dennoch fängt der frühe Vogel hier den Wurm. Und es muss nicht mal die Lerche sein: Auch Eulen-Menschen, die am Wochenende gern ausschlafen, können es am späten Vormittag noch ins Bad schaffen.

Es ist gut, dass die Stadt ihr anfängliches Zielgruppen-Konzept – feste Zeitfenster nur für Senioren, Familien mit minderjährigen Kindern und betreute Jugendgruppen, alle anderen durften erst ab 18 Uhr rein – nach einer Woche direkt wieder verworfen hat. Das jetzige „Windhund“-Prinzip ist gerechter und unkomplizierter. Der große Nachteil sind die Schlangen an den Kassen. Dass da viele Menschen ohne Mindestabstand oder Maske stehen, ist leider ein allgemeines Problem – dem man einstweilen wohl nur mit polizeilichen Mitteln begegnen kann. Und das aus Kapazitätsgründen nur in sehr geringem Ausmaß.

Das städtische Schwimmbadkonzept ist davon nun insofern beeinflusst, als dass auch nachmittags frei werdende Plätze nicht mehr gefüllt werden. Einmal zu heißt den ganzen Tag zu, Hauptsache, keine Schlange mehr. Das ist zwar verständlich. Aber im Ergebnis auch unbefriedigend und widersinnig: In den Freibädern, in denen die Einhaltung der Corona-Regeln von tapferen Bademeistern überwacht wird, gibt es dann reichlich freie Flächen. Gleichzeitig ballen sich die Massen gefährlich an anderen Orten wie dem Vogelstangsee.

Da sollte man für die Zukunft – sprich: einen leider möglichen weiteren Pandemie-Sommer – ein besseres Konzept entwickeln. Dem kann man dann auch den Mannheimer Familienpass anpassen, den die Stadt diesmal ins Zentrum ihrer Überlegungen gestellt hat. Vielleicht zu sehr.

