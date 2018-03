Manchmal unmenschlich

Anzeige

Weltmeister Per Mertesacker gibt ein aufsehenerregendes Interview zu den Schattenseiten des Fußballgeschäfts, in Hamburg drohen Übergeschnappte der eigenen Mannschaft körperliche Gewalt an. Was auf den ersten Blick nur wenig miteinander zu tun hat, zeichnet bei genauerem Hinsehen doch ein stimmiges Gesamtbild: Der Druck im Leistungssport Fußball hat manchmal unmenschliche Züge angenommen.

Über die Chaoten aus dem Umfeld des HSV, die auf dem Trainingsgelände Kreuze aufstellten und auf Spruchbänder „Wir kriegen euch alle“ schrieben, sollte man eigentlich nicht zu viele Worte verlieren – sie sind kein Fall für die Kommentarspalte, sondern für Polizei und Staatsanwaltschaft. Aber sie stehen auch für einen Trend. In Köln musste sich Stuttgarts Torwart Ron-Robert Zieler neulich Schmähungen übelster Sorte anhören, die wir hier lieber nicht noch einmal zitieren wollen. Am Wochenende versuchten selbsterklärte Fans des abstiegsgefährdeten englischen Erstligisten West Ham United, die Club-Besitzer auf der Tribüne zu bedrohen. Die Sitten sind völlig verroht, in ihrer irrsinnigen Selbstüberschätzung schrecken Teile der Fanszene vor fast nichts mehr zurück.

Einen enorm aufschlussreichen persönlichen Einblick in die wahre Welt des Profisports bietet indes Mertesacker. Versagensängste, permanenter Druck, der zu körperlichen Beschwerden führt – es ist wichtig, dass ein Profi mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion einmal schonungslos aus dem Innenleben des Fußballgeschäfts berichtet.