Mann mit Zukunft

Erst Mainz, dann Hoffenheim, jetzt Kiel. Wenn es darum geht, wenig bekannte Trainer mit Potenzial zu finden, die dann Interesse bei Großclubs wecken, hat die einstige Fußball-Diaspora im hohen Norden momentan die führende Position eingenommen. Nach Markus Anfang, der zum 1. FC Köln wechselte – und dort mittlerweile wieder entlassen wurde – hat Holstein Kiel mit Tim Walter zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres einen Trainer herausgebracht, der dem Zweitligisten eine hübsche Ablösesumme einbringt.

Rund eine Million Euro zahlt der VfB Stuttgart für die Dienste des gebürtigen Bruchsalers, der sich seine ersten Meriten als Jugendcoach beim Karlsruher SC verdiente. Die Schwaben sind gerade dabei, sich zum x-ten Mal in ihrer äußerst wechselhaften jüngeren Vergangenheit neu aufzustellen. Vorstand Thomas Hitzlsperger hat mit Sven Mislintat einen Sportdirektor an Land gezogen, dem Borussia Dortmund viele Top-Transfers zu verdanken hat und der zumindest die Fantasie anregt, dass der VfB seine vorhandenen Möglichkeiten wieder in dauerhaften sportlichen Erfolg verwandeln kann.

Die Trendwende auf dem Trainingsplatz anschieben soll der ehrgeizige Walter (43), der zwar noch nie in der Bundesliga auf der Bank saß, aber in Insider-Kreisen schon seit seinen Zeiten bei der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern als Mann mit großer Zukunft galt. Der Badener steht vor allem für den Fußball, den Hitzlsperger als neue VfB-DNA verankern will: attraktiv, offensiv denkend, mutig, auf Ballbesitz und Dominanz setzend statt auf Zerstörung und Gegenpressing.

Die Berufspessimisten in Bad Cannstatt werden unken, dass mit einer ähnlichen Philosophie schon Alexander Zorniger in der Saison 2015/2016 krachend scheiterte. Doch einen Versuch ist es wert. Und sind wir ehrlich: Schlimmer als in dieser katastrophalen 28-Punkte-Saison kann es für die Stuttgarter ohnehin nicht mehr werden. Entscheidend wird allerdings sein, dass Walter auch das passende Personal an die Hand bekommt, um seine Fußball-Idee umsetzen zu können.

Einen gewissen Charme hat die Kieler Lösung auch aus einem anderen Grund: Sollte der VfB in der Relegation gegen Union Berlin wider Erwarten scheitern, hätten die Schwaben einen Trainer verpflichtet, der die 2. Liga aus dem Effeff kennt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019