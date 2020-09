Mann von gestern

Friedrich Merz will 2020 CDU-Vorsitzender und 2021 Kanzler werden. Doch er verkörpert alles andere als den Aufbruch in eine moderne Zukunft. Im Gegenteil, in Wahrheit ist der Mann zwar zwei Jahre jünger als Angela Merkel, hat aber politisch mehr Gemeinsamkeiten mit Konrad Adenauer, der über ein halbes Jahrhundert tot ist. Das fängt schon beim Thema sexuelle Orientierung an. Adenauer soll angesprochen darauf, dass sein Außenminister Heinrich Brentano homosexuell sei, geantwortet haben: „Dat ist mir ejal, solange er mich nit anpackt.“Merz sieht das auch so. Er sagte nach dem Coming-out des SPD-Politiker Klaus Wowereit: „Solange der Wowereit sich mir nicht nähert, ist mir das egal.“

Beide Aussagen sind zwar ewig lange her, doch Merz hätte im Gegensatz zum damals reichlich betagten Altkanzler sein erzkonservatives Weltbild prüfen und an die gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen können. Pustekuchen. Merz bleibt Merz, ob im Karneval oder im wahren Politikerleben. Dass er jetzt einen perfiden Zusammenhang zwischen Homosexualität und Pädophilie hergestellt hat, war auch diesmal nicht einfach so dahergeplappert, sondern entspricht seiner Denke. Da ist leider nichts mehr groß zu machen. Und bei seiner Antwort auf die Frage, ob für ihn ein schwuler Kanzler vorstellbar sei, ist es kein Wunder, dass der homosexuelle Gesundheitsminister Jens Spahn verärgert reagierte, denn er unterstützt im Rennen um den CDU-Vorsitz NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der Kanzlerkandidat werden will. Deshalb lässt sich Merz’ Äußerung natürlich auch als Seitenhieb gegen die Konkurrenz interpretieren.

Klar ist jedenfalls, dass der CDU-Mann nicht nur ein Problem mit Homosexuellen, sondern auch mit Frauen hat. Merz beherrscht den Altherrenwitz mindestens so gut wie FDP-Chef Christian Lindner. Es geht aber nicht nur um sein chauvihaftes Verhalten. Auch politisch kämpft er eher gegen die Rechte der Frauen. Als Abgeordneter stimmte der Sauerländer gegen das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe und die Liberalisierung des Abtreibungsrechts.

Auch sonst wirkt Merz alles andere als progressiv. Wirtschaftspolitisch vertritt er in der Regel Arbeitgeberinteressen. Den Kündigungsschutz wollte der 64-Jährige einst abschaffen. Und als er im Bundestag saß, klagte der Anwalt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Offenlegung seiner zahlreichen Nebeneinkünfte. Erfolglos. Gegen den Merzschen Lobbyismus, den er im Dienste der US-Heuschrecke Blackrock betrieb, wirkt das Treiben seines jungen Parteifreunds und Bruders im Geiste Philipp Amthor fast schon harmlos.

Dass Merz auch kein Anhänger der multikulturellen Gesellschaft ist, macht die Sache nicht besser. Schließlich prägte er ja einst den unsäglichen Kampfbegriff der „deutschen Leitkultur“, mit dem Merz Anfang der 2000er Zuwanderern vorschreiben wollte, wie sich diese politisch und kulturell in der Bundesrepublik verhalten sollten. Integration als Einbahnstraße mit dem Endziel Assimilation. Auch 20 Jahre später hat sich da bei Merz nicht viel getan. Er wäre das Gegenstück zu Laschet, der von seinen parteiinternen Kritikern früher wegen seines integrationsfreundlichen Kurses als „Türken-Armin“ bezeichnet wurde.

Fazit: Das Rennen um Merkels Erbe mag gegenwärtig offen sein, aber die Merz-Fans sollten wissen, dass ihr Favorit bei der Bundestagswahl kaum jene Stimmen für die CDU halten könnte, die nur wegen der klugen und liberalen Politik Merkels dort gelandet sind. Während ein Markus Söder – aus Opportunismus oder Einsicht – seinen Frieden mit den Bienen und den Grünen geschlossen hat und als geläuterter CSU-Politiker mit liberalem Antlitz auftritt, könnte sich ein Kanzlerkandidat Merz vielleicht als der große Garant für den Misserfolg erweisen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020