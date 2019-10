Dieses Vorgehen verdient tatsächlich den Namen Nachhaltigkeit: Beide futuristischen Veranstaltungspavillons der Buga in Heilbronn werden auch in Zukunft genutzt. Das Land hatte das mit Blick auf weitere Gartenschauen in Baden-Württemberg weitsichtig beschlossen. Es wäre auch mit keiner Begründung der Welt vermittelbar, die beiden Hallen nun – nach sechsmonatiger Nutzung – wieder abzureißen und nur in Erinnerung weiterleben zu lassen.

Mannheim profitiert von der klugen Planung des zuständigen Ministeriums. Die Buga-Gesellschaft kann die beiden Hingucker für einen symbolischen Preis übernehmen. Und zugegeben: Die Mannheimer Buga in vier Jahren wird die Gebäude nicht nur wegen des geringen Anschaffungspreises sehr gut gebrauchen können. In immer heißer werdenden Sommer – und weil das Spinelli-Gelände wohl keineswegs überfüllt sein wird mit ausladenden natürlichen Schattenspendern – brauchen die Mannheimer Orte auf dem Gelände, an denen sich die Besucher vor der Mittagssonne schützen können. Oder wahlweise vor Regen.

Mannheim, Heilbronn und das Land sollten sich nun bei ihren Gesprächen zum konkreten weiteren Vorgehen Anfang November keine politischen Spielchen erlauben und etwa über die Frage der Nutzung bis 2023 streiten. Muss der Holzpavillon eingelagert werden, könnte Stuttgart das organisieren – und bezahlen. Das wäre eine schöne Geste in Richtung Nordbaden.

