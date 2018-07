Mannheimer Erfolge

Anzeige

Die Erfindung des Autos ist eine Mannheimer Erfolgsgeschichte, ohne Zweifel. Die Gründung und rasante Entwicklung des aus kleinen Anfängen global agierenden Lebensmittelgroßhändlers Suntat darf – wenn natürlich in kleinerem Maßstab – als ganz ähnliche Mannheimer Erfolgsgeschichte bewertet werden. Deswegen ist der Platz auf dem Hochhausdach am Rhein für das Suntat-Logo genau die richtige Stelle, um für die Produkte des Neckarauer Handelshauses zu werben.

Die sind inzwischen auch vielen Mannheimern ohne türkische Wurzeln ein Begriff, so dass die Werbung hoch über der Stadt gleichberechtigt in der Reihe der großen Mannheimer Firmennamen steht: der Mercedes-Stern, das ebenfalls längst verschwundene MWM-Logo der Motorenwerke auf dem benachbarten Haus Oberrhein, nicht zu vergessen die MVV Energie AG, die im vergangenen Jahr ein neues Logo vorgestellt hat, oder das in früheren Zeiten vielen vertraute, nachts beleuchtete M der Mannheimer Versicherung an der Augustaanlage.

Nun also Suntat – ein wichtiges Symbol für die Unternehmerfamilie, die Mannheim zu ihrer Heimat gemacht hat. Zum geschäftlichen Erfolg kommt das bürgerliche Engagement Mustafa Baklans, der sich intensiv um Ausbildung und Förderung des türkischstämmigen Unternehmernachwuchses in Stadt und Region kümmert, und damit ein Vorbild für gelungene Integration ist – auch dies eine ganz besondere Mannheimer Erfolgsgeschichte, die nun auch in Form des Werbe-Logos für Einheimische und Besucher der Stadt weithin sichtbar sein wird.