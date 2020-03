Mannheimer Morgen: Wir bleiben für Sie da

Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben es mit Einschränkungen und drastischen Maßnahmen zu tun, die die meisten Menschen in unserem Land so noch nicht erlebt haben. Die Corona-Krise beeinflusst alle Bereiche des Lebens – auch die Medien. Wir beim „Mannheimer Morgen“ tun auch in diesen Zeiten alles, um Sie umfassend und aktuell zu informieren, sowohl in unseren Printausgaben als auch auf dem Internetauftritt morgenweb.de und weiteren digitalen Kanälen.

In unseren Arbeitsabläufen hat die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen höchste Priorität. Die Redaktion arbeitet daher zum größten Teil von zuhause aus. Wir recherchieren für Sie weiter und greifen dabei aber lieber zum Telefon als ständig unterwegs zu sein. Wir produzieren unsere Texte, Grafiken und Zeitungsseiten für Sie trotz aller Herausforderungen in gewohnter Qualität. Jeden Abend bündeln wir zudem die Entwicklungen des Tages in unserem Corona-Newsletter (Anmeldung: morgenweb.de/corona-news).

Nach und nach wird nun das öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert, Veranstaltungen gibt es so gut wie keine mehr. Das verändert die Berichterstattung und schränkt teilweise auch die Umfänge der Tageszeitung ein. Dafür bitten wir um Verständnis. Wichtig ist, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Informationen jederzeit und überall gewährleistet bleibt. Die Zeitungskioske dürfen weiterhin öffnen und Presseprodukte verkaufen.

Der „Mannheimer Morgen“ hat in allen Bereichen des Verlags Notfallpläne, die sicherstellen sollen, dass die Tageszeitung weiterhin verlässlich erscheint und wir digital die wichtigsten Nachrichten publizieren können. Sollten wir in die Situation geraten, dass wir keine gedruckte Zeitung mehr ausliefern können, werden Sie selbstverständlich Zugänge zu unserem E-Paper erhalten.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und die vielen positiven Rückmeldungen, die wir in den vergangenen Tagen von Ihnen erhalten haben. Wir werden trotz aller schwierigen Umstände weiter für Sie da sein. Bleiben Sie gesund!

