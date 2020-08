Mannheimer Uniklinikum: Höchste Zeit für eine Lösung

Der politische Kalender hat seine eigenen Gesetze. Dazu gehört, dass ein halbes Jahr vor einer Wahl so gut wie nichts mehr geht – weil selbst die Regierungsparteien fast nur noch damit beschäftigt sind, sich zu profilieren. Und natürlich, eine Profilierung des Partners zu verhindern.

Daher ist es nur bedingt eine gute Nachricht, dass bis Herbst ein Konzept zur Zukunft des Mannheimer Klinikums vorliegen soll. Der Stuttgarter Landtag wird am 14. März neu gewählt, eine Lösung müsste nach der Faustformel also Mitte September stehen. Ob das hinhaut, scheint bei der Komplexität der Materie fraglich. Immerhin ist von „intensiven Gesprächen“ die Rede. Hilfreich dürfte sein, dass das Thema – noch jedenfalls – parteipolitisch unumstritten ist.

Alle Beteiligten sind sich erfreulicherweise einig darin, dass das Klinikum die Stadt finanziell dauerhaft überfordert. Trotz aller Anstrengungen und Führungswechsel ist es seit dem Hygieneskandal 2014/15 nie mehr aus den roten Zahlen gekommen. Im Gegenteil, schon vor Corona wurden die Finanznöte zuletzt immer größer. Hätte die Stadt nicht ein Millionenpaket nach dem anderen geschnürt, wären die Lichter längst aus.

Aber nur in der Theorie. Ein Krankenhaus dieser Größe kann man nicht einfach pleitegehen lassen, es ist zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung unentbehrlich. Gerade jetzt in der Pandemie hat das Klinikum, in enger Abstimmung mit den anderen Häusern und dem Gesundheitsamt, seinen Wert über die Region hinaus deutlich gezeigt.

Das Land braucht die Studenten

Allgemein anerkannt – und dem Land wohlbekannt – ist allerdings auch, dass in die marode Infrastruktur in den nächsten Jahren gewaltige Summen fließen müssen. Die Rede ist von einer halben Milliarde Euro. Da könnte sich die Stuttgarter Begeisterung, sich ein solches Großprojekt vor der Wahl auch noch ans Bein zu binden, in engen Grenzen halten.

Andererseits: Über die Universitätsmedizin ist das Land hier, ob es will oder nicht, ohnehin schon mit im Boot. Und der gute Ruf des Mannheimer Studiengangs ist – ebenso wie die aktuell 1648 Studenten, die sich kaum in einem anderen Universitätsklinikum unterbringen lassen – ein Pfund.

Eine stärkere Beteiligung des Landes würde zwar auch mehr Einfluss bedeuten. Um Synergieeffekte mit dem Heidelberger Klinikum zu schaffen, könnte manches gestrichen oder von hier nach dort verlagert werden. Aber das wäre eine Nebenwirkung, die sich vermutlich vergleichsweise leicht verschmerzen ließe.

