Maß und Mitte

Viele Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise gehen zweifellos an den Parlamenten vorbei. Bund, Länder und Gemeinden produzieren in diesen Tagen eine Verordnung nach der anderen, auf die Abgeordnete kaum bis gar keinen Einfluss haben. Nun wäre die Einschränkung der demokratischen Mitbestimmung wohl noch verschmerzbar, wenn die Maßnahmen allesamt Sinn machten und damit in Gänze Erfolge zeitigten. Doch das ist nicht der Fall.

Vieles wird von Land zu Land sehr unterschiedlich gehandhabt. Siehe Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Und was besonders umstritten ist, kassieren nicht selten Landes-Gerichte. Siehe Sperrstunde oder Beherbergungsverbot. Wenn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun für eine Verlagerung der Corona-Kompetenzen von den Ländern auf den Bund wirbt, dann ist das ein offenes Eingeständnis, dass der Föderalismus in dieser Krise nicht sonderlich funktioniert, dass er eher überfordert ist und zu keinen besseren Lösungen kommt als der Bund mit zentralstaatlichen Ansagen.

Das klingt einerseits nachvollziehbar, weil das Virus in Berlin oder Mannheim kein anderes ist als in Bonn oder München. In einer parlamentarischen Demokratie darf das aber trotzdem kein Freifahrtschein für immer neue Vollmachten der Bundesregierung sein. Im Zweifel könnte hier nämlich auch das Bundesverfassungsgericht eingreifen. So wie zum Beispiel schon vor über zweieinhalb Jahrzehnten, als in Deutschland leidenschaftlich darüber gestritten wurde, ob Bundeswehrsoldaten ohne Zustimmung des Bundestages in Auslandseinsätze geschickt werden können. Dem schob Karlsruhe mit dem Parlamentsvorbehalt damals einen Riegel vor.

