Mehr als eine Drohkulisse

Die FIA mit Jean Todt an der Spitze ist zuständig für das Regelwerk, die neuen Formel-1-Eigner und Ecclestone-Nachfolger Liberty Media sind für die kommerzielle Seite verantwortlich. Die Teams stehen dazwischen und sind sich meist auch nicht einig. Kleinere Rennställe kämpfen eher ums Überleben als um Punkte, die Großen kämpfen um die WM – und damit automatisch immer auch gegeneinander. Dass Ferrari in diesem immer heftiger tobenden Verteilungsstreit einen Ausstieg aus der Königsklasse in Betracht zieht, mag dabei auf den ersten Blick als Drohkulisse erscheinen.

Auf den zweiten Blick aber steckt mehr dahinter. Denn die Italiener fürchten bei den ab 2021 anstehenden Veränderungen um das Image der traditionsreichen Motorsportserie. Gummi- und Benzingestank gehören für die Italiener, die seit 1950 dabei sind, fest zur Formel 1 dazu, weniger aber etwa die neuen Streckenkinder. Zu viel Show, zu viel Disneyland, zu wenig Action und Sport – wenn das passiert, dann fährt Ferrari für immer in die Box und lässt sich nicht mehr auf der Strecke blicken. Mit Sicherheit werden dann andere folgen.