Mehr als nur Planschen

In kaum einem Bereich sind die Folgen von Corona so offenkundig wie bei den Freibädern. Während sich viele zu normalen Zeiten in den vergangenen Wochen, vor allem an den sonnigen, ja heißen Pfingstfeiertagen, gerne in Schwimmbecken und auf Badewiesen getummelt hätten, fällt dieses Vergnügen in diesem Jahr bislang flach. Zumindest bis Mitte Juni, in manchen Einrichtungen gar noch bis Monatsende.

Letzteres gilt für Schriesheim. Dass der Trägerverein die durchaus komplizierten Richtlinien nicht stante pede umsetzen kann, das ist nur allzu nachvollziehbar. Der logistische Aufwand bei der Konzeption und vor allem die Notwendigkeit der Kontrolle ihrer Einhaltung stellen die Ehrenamtlichen vor eine riesige Herausforderung. Zumal sie bei jedem noch so kleinen Fehler „mit einem Bein im Gefängnis“ stehen. Man mag in der Haut dieser Aktiven nicht stecken. Mit welcher Anstrengung, ja mit welchem Elan sich das kleine Team dennoch dieser großen Aufgabe widmet, das ist bewundernswert.

Doch die Sache ist der Mühe wert. Der Freibadbereich ist einer derjenigen, in denen die Corona-Folgen auch eine soziale Dimension zeitigen, indem sie die ohnehin bestehende soziale Schieflage unserer Gesellschaft offen sichtbar machen. Menschen mit Garten oder gar Swimmingpool können ein geschlossenes Freibad naturgemäß leichter ertragen als Bewohner von Mietwohnungen, erst recht, wenn noch nicht einmal ein Balkon vorhanden ist. Die Tatsache, dass Plastik-Planschbecken in den Baumärkten heiß begehrt sind, zeigt das tiefe Be-dürfnis nach solchem Vergnügen.

Liest man die Vorgaben für die Wiedereröffnung der Freibäder, so fragt man sich, ob dabei echte Badespaß-Atmosphäre aufkommen mag. Die Notwendigkeit dieser Regeln steht dennoch außer Frage. Die Vorstellung von Menschenmassen unkontrolliert, gleichzeitig in Becken und auf Wiesen, Seite an Seite – sie ist für Epidemiologen ein Albtraum. Und nicht nur für sie. Daher muss dies vermieden werden.

