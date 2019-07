Mehr als überfällig

Was das wirtschaftliche Umfeld anbelangt, gibt es in Deutschland wenige Vereine, die bessere Ausgangsbedingungen haben als der VfB Stuttgart. Bei der Ausgliederung der Profisparte in eine Aktiengesellschaft im Sommer 2017 machte der ortsansässige Automobilgigant Daimler mal eben 41,5 Millionen Euro für knapp ein Viertel der Anteile locker. Das Problem der Schwaben ist nur: Seit geraumer Zeit mangelt es in der Führungsebene an Fußball-Sachverstand, um die finanziellen Möglichkeiten des Clubs in dauerhaften sportlichen Erfolg umzumünzen.

Der Abstieg 2016 war schon überflüssig wie ein Kropf, wurde aber noch getoppt vom erneuten Absturz in die 2. Liga im vergangenen Mai, als der VfB erst eine Katastrophensaison mit kläglichen sieben Siegen spielte, um sich dann in der Relegation gegen Union Berlin zu blamieren.

Dass Präsident Wolfgang Dietrich, der die Stuttgarter als Dauergast im Europapokal etablieren wollte, nach diesem Desaster weiter an seinem Stuhl klebte, war an sich schon äußerst erstaunlich. Für seinen Rücktritt brauchte es noch eine peinliche Mitgliederversammlung, in der sich der Verein mit dem Ausfall des W-Lans zur bundesweiten Lachnummer machte. Dietrich musste mit Personenschutz aus der Arena gebracht werden. Die Erkenntnis, dass es in dieser Chaos-Atmosphäre mit ihm nicht weitergehen kann, reifte in der folgenden Nacht auch beim 70-jährigen Präsidenten. Seine am Montag folgende Demission war das, was man gemeinhin als überfällig bezeichnet.

Der VfB blickt unruhigen Zeiten entgegen. Die sportliche Leitung wirkt zwar mit Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger kompetent aufgestellt, aber ob der aus Kiel geholte Trainer Tim Walter den direkten Wiederaufstieg garantiert, bleibt abzuwarten. Ein zweiter HSV werden die Schwaben aber wohl nicht werden – dafür ist ihr wirtschaftliches Umfeld einfach zu potent.

