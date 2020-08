Für den Privatanleger ist die neue Offerte der grünen Bundesanleihe eher nichts. Selbst für diejenigen, die ihr Geld sauber, nachhaltig und hilfreich für Umwelt und Klima anlegen wollen. Es sei denn, sie wollen Geld verlieren. Die erste grüne Anleihe kommt im September bei zehn Jahren Laufzeit mit einer Rendite von 0,51 Prozent – minus wohlgemerkt. Rechnet man die Inflation hinzu, geht es deutlich mit mehr als ein Prozent in den negativen Bereich. Für Kleinanleger bieten sich da eher auf Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz ausgerichtete Fonds oder entsprechende börsengehandelte Indexfonds, also ETF, an.

Trotzdem ist es mehr als überfällig, dass der Bund mit einer grünen Bundesanleihe an den Finanz- und Anlagemarkt kommt. Die Nachfrage nach solchen Papieren steigt. Pensionskassen, Fonds, Versicherungen und andere Großanleger müssen einen Teil ihrer Mittel in sichere Bundesanleihen stecken, auch wenn sie negativ rentieren. Und sie müssen dabei Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsziele im Blick haben.

Dass der Bund erst jetzt einsteigt, erstaunt aber auch deshalb, weil sich die bundeseigene Förderbank KfW schon seit sechs Jahren auf diesem Feld tummelt und mittlerweile mehr als zwei Dutzend grüne Anleihen im Volumen von mehr als 18 Milliarden Euro aufgelegt hat.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020