Mehr als Würstchen

Wer manche Hauptversammlungen besucht, dem kommen schon Zweifel an der Aktionärskultur in Deutschland. Nach zwei oder drei sachlich-kritischen Fragen von professionellen Vertretern der Anteilseigner verlieren die Reden schnell an Substanz. Manchmal geht es sogar nur noch um Qualität oder Menge der – kostenlosen – Würstchen oder das fehlende Ticket für den Nahverkehr. Und die Anzahl der konzentriert lauschenden Anteilseigner nimmt rasant ab, sobald das warme Büffet im Vorraum aufgebaut wird.

Die häufig einfallsreichen Proteste von Menschenrechtlern oder Umweltverbänden bringen frischen Wind in die Konferenzsäle. Dahinter stecken ja auch ernste Anliegen, selbst wenn diese oft vereinfacht und plakativ dargestellt werden. Die Inszenierung ist geschickt: Welcher der Dax-Vorstandschefs mit Millionen-Gehalt mag schon einer einfachen, bittenden Bäuerin ins Gesicht sagen, dass ihr Anliegen kaum relevant für die Konzernbilanz ist? Zu arrogant darf er auf keinen Fall erscheinen, das kommt bei Kleinaktionären nicht gut an. So mancher Spitzenmanager dürfte sich bei diesen Fragerunden wie am Pranger fühlen. Doch die Wirkung dieser Aktionen verblasst schnell, der Effekt nutzt sich ab.

Wirkungsvoller dürfte daher der Trend sein, dass Großaktionäre bei ihrer Anlagestrategie verschärft auf Themen wie Klimaschutz und Menschenrechte achten. Wer die kritischen Fragen von mächtigen Vermögensverwaltern nicht beantworten kann, wird schnell unattraktiv für die Investmentfonds. Das ist ein wichtiger Anreiz für eine gute Unternehmensführung.

