Mehr auf den Anderen achten

Noch vor ein paar Jahren hätten die Mannheimer zumindest die Frage nach den Parkhäusern vermutlich noch völlig anders beantwortet. Damals fielen praktisch auf einen Schlag zwei der wichtigsten Innenstadt-Parkhäuser – Q 6 und R 5 – dem Bau-Boom in der City zum Opfer: Das Parkhaus in Q 6 und das in R 5 wurden im Zuge des Stadtquartier-Neubaus abgerissen. Das ist vorbei, die Situation hat sich objektiv betrachtet deutlich entspannt. Entsprechend fällt das Urteil der Mannheimer ja auch aus. Geht es freilich um das rücksichtslose Parken, so hat jeder zweite Mannheimer damit seine Probleme. Das verwundert nicht, wer in den Stadtteilen – meist abends – schon mal seine Runden auf der Suche nach einem Parkplatz gedreht hat, der weiß, dass es dort einfach zu wenig Raum gibt. Und in der Not steigt die Neigung, Ordnungsregeln etwas „weiter“ auszulegen und sich hinzustellen, wo eben Platz ist. Verkehrsüberwachung hilft hier nur punktuell. Vielleicht nützt es da schon mehr, wenn wir uns alle vergegenwärtigen, wie nervig es ist, als Fußgänger Slalom zwischen Falschparkern zu laufen. Schließlich sind wir alle ja immer auch Fußgänger.