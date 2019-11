Mehr Chancen nutzen

Flachwasserzonen als Biotope für Pflanzen und Tiere, dazu ausgedehnte Flächen zum Flanieren, Spielen oder für Picknicks, terrassenförmig gestaltete Ufer und nah daran platziert innovative Wohnbebauung – die Heilbronner Bundesgartenschau hat exemplarisch vorgemacht, wie gut Wohnen am Wasser heute umgesetzt werden kann.

So etwas wünschen sich auch viele Mannheimer. So hat sich eine große Mehrheit dafür ausgesprochen, mehr Möglichkeiten für Wohnen und Freizeitgestaltung am Wasser zu eröffnen.

Dieser Wunsch ist verständlich. Obwohl an einem Fluss und an einem Strom gelegen, nimmt man Mannheim leider kaum als Stadt am Wasser wahr.

Doch Stadtplanung ist kein „Wünsch dir was“. In Heilbronn wurden Industriebrachen umgewidmet und neue Zugänge am Wasser dort geschaffen, wo zuvor Ödnis herrschte. In Mannheim belegt weite Teile der Ufer ein Hafen, der sehr floriert. Zwar steht er kaum im Blickfeld der Öffentlichkeit, doch schon seit ihrer Gründung ist die Quadratestadt wichtiger Handels- und Stapelplatz – und seit der hier 1868 unterzeichneten „Mannheimer Akte“ maßgeblich für die Entwicklung der Rheinschifffahrt. Firmen und damit Arbeitsplätze zu vertreiben, ist keine Lösung.

Naturschutz setzt Grenzen

Zudem stehen viele Uferbereiche unter Natur- oder Landschaftsschutz, ob an der Reißinsel, der Maulbeerinsel, der Friesenheimer Insel, bei Seckenheim oder Feudenheim. So nachvollziehbar der Wunsch nach mehr Chancen zur Freizeitgestaltung und Wohnungsbau mit Blick aufs Wasser ist – die Umsetzung stößt an (im Wortsinne) natürliche Grenzen.

Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, die bislang ungenutzt sind. Über zehn Jahre alt ist das Konzept „Blau Mannheim Blau“. Darin wird ein „strategischer Masterplan für die Freiräume am Wasser“ angekündigt, der bis heute nicht vorliegt. Und man findet viele schöne Ideen, die sich auch ohne Beeinträchtigung von Naturschutzgebieten und Gefährdung von Arbeitsplätzen verwirklichen ließen. Aber nur am Verbindungskanal und in der Neckarstadt unterhalb der Dammstraße ist ein bisschen was passiert. Doch das Ufer dort dominieren Drogenhändler, das gegenüberliegende Ufer beim Museumsschiff ist heruntergekommen. Die Chance, das Ufer am Pfeifferswörth im Zuge der Bundesgartenschau 2023 aufzuwerten, wird wohl nicht genutzt. Zwischen Rheinufer und Friedrichspark könnte man auch Zugänge zum Wasser schaffen. Man muss es nur angehen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.11.2019